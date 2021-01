Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Icade : lancement d'une émission obligataire Cercle Finance • 11/01/2021 à 10:43









(CercleFinance.com) - Le groupe immobilier Icade annonce le lancement ce matin d'une émission obligataire à 10 ans pour un montant de taille benchmark, émission dont les résultats seront communiqués ce jour post bourse. Sous réserve du règlement-livraison de cette émission, Icade affectera une partie de son produit au financement de l'exercice de son option de remboursement anticipé portant sur la souche septembre 2022 (portant intérêt au taux de 1,875%). Le montant nominal restant en circulation au 11 janvier est de 395,7 millions d'euros (sur un montant initial de 500 millions) ; le prix de rachat sera déterminé conformément aux modalités prévues dans le cadre du contrat obligataire.

Valeurs associées ICADE Euronext Paris +1.12%