Icade : la foncière tertiaire achète un immeuble à Marseille

(AOF) - La foncière tertiaire d'Icade a signé le 14 septembre dernier l'acquisition en vente en l'état futur d'achèvement d'un immeuble de bureaux de près de 8 500 mètres carrés auprès du promoteur immobilier Arkadea pour un montant de 32,4 millions d'euros. Idéalement situé à quelques encablures du Vieux-Port de Marseille, et à proximité du secteur Euroméditerranée, cet immeuble emblématique, anciennement détenu et occupé par La Poste, a été construit en 1936 par l'architecte Auguste Bluysen.

" Grand Central " comptera à terme près de 8 500 mètres carrés de bureaux incluant notamment un espace de coworking et une offre de services et de restauration, ainsi qu'une terrasse accessible de plus de 110 mètres carrés en rooftop, offrant une vue panoramique sur le quartier et le Vieux-Port.

L'opération, qui sera livrée fin 2023, vise les plus hautes certifications environnementales.

Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de la foncière tertiaire d'Icade de développer un portefeuille de bureaux attractifs, composé d'actifs dont la localisation au sein des grandes métropoles et les caractéristiques environnementales correspondent aux besoins tertiaires des entreprises, et le groupe est confiant dans sa capacité à pré-commercialiser cet actif avant sa livraison.

