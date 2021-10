Icade : l'introduction d'Icade Santé dans les limbes

(AOF) - L'action Icade perd 0,59% à 67,45 euros après le report de l'introduction en Bourse d'Icade Santé en raison des " conditions actuelles " sur les marchés actions. Pour autant, si le CAC 40 a perdu 2,4% en septembre et fait preuve d'une plus grande volatilité du fait des difficultés d'Evergrande, de l'inflation et de la crise énergétique, il progresse de plus de 15% depuis le 1er janvier et évolue sur ses plus haut depuis la fin 2000.

" Les conditions de marché n'ayant pas radicalement changé, nous comprenons que la quantité de titres a été suffisante mais pas le prix ", commente Invest Securities. Le teneur du livre d'ordres a indiqué à Reuters que le prix d'introduction avait été fixé à 115 euros, soit le bas de la fourchette indicative de 115 euros à 135 euros. Sur cette base, Icade Santé serait valorisé 5,6 milliards d'euros. Cette fourchette, qui faisait ressortir une prime de 30% à 52% sur l'actif net réévalue liquidatif, selon Invest Securities.

" Nous avions jugé ce prix trop élevé, mais un échec de l'opération serait un mauvais signal pour le secteur des foncières cotées, alors que Carmila a été la seule introduction en France depuis 13 ans ", explique l'analyste.

Le groupe immobilier précise que la couverture du livre d'ordres a été assurée mercredi 29 septembre après-midi. Icade et Icade Santé explorent plusieurs options et reviendront vers le marché dans les prochains jours pour préciser la suite donnée à l'opération.

Il y a une semaine, Antin Infrastructure Partners avait réussi son entrée en Bourse et le titre cote 29,08 euros. Le prix de l'introduction en Bourse de la société de capital-investissement, spécialisée dans les infrastructures, avait été fixé à 24 euros par titre.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les multiples défis de l’immobilier tertiaire

Les préoccupations sanitaires, environnementales et l’essor du télétravail sont autant de challenges à relever par le secteur. L'immobilier tertiaire (75% de bureaux, 15 à 20% de commerces) compte plus de 1 milliard de mètres carrés et produit un tiers des gaz à effets de serre. Le dispositif Eco-énergie tertiaire impose aux acteurs, dans les bâtiments de plus de 1.000 m2, une réduction progressive de leurs consommations énergétiques : de 40% d'ici à 2030, 50% en 2040 pour arriver à une neutralité carbone en 2050. Or le secteur n’a affiché qu’une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 4% entre 1990 et 2015. Les investisseurs et les utilisateurs recherchent désormais de plus en plus des bâtiments performants sur le plan énergétique.

Favorisée par le télétravail, la flexibilité des immeubles est également un enjeu important car les espaces tertiaires doivent intégrer la notion de mobilité.