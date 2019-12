Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Icade : investissement dans des actifs santé en Italie Cercle Finance • 20/12/2019 à 07:51









(CercleFinance.com) - Icade Healthcare Europe, véhicule dédié aux investissements internationaux dans la santé détenu à 59% par Icade, indique avoir signé l'acquisition d'une maison de retraite médicalisée neuve en Italie pour 11 millions d'euros (100 lits). Il s'engage à acquérir début 2021 deux établissements supplémentaires en cours de construction pour 24 millions d'euros (200 lits), après livraison et obtention des autorisations usuelles nécessaires à leur exploitation. Les trois actifs, situés dans la région des Marches et en Toscane, seront exploités par le groupe KOS dans le cadre de baux fermes d'une durée initiale de 15 ans. L'investissement total représente 35 millions d'euros droits inclus.

