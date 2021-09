Icade : Invest Securities revalorise

(AOF) - Invest Securities a relevé son objectif de cours de 70 euros à 75,30 euros et confirmé sa recommandation d'Achat sur Icade, à la veille de l'introduction en bourse de sa filiale Santé. Le bureau d'études dérive son nouvel objectif de cours par la somme des parties dont une valorisation de la foncière Santé de 31,6 euros par action Icade. Cette dernière fait ressortir une prime d'émission de 10% plus difficile à justifier d'un point de vue purement fondamentale.

Le broker ajoute que, néanmoins, il ne peux pas faire totalement abstraction de la réalité du marché physique dont l'engouement est amplifié en bourse du fait notamment d'un nombre d'acteurs cotés limité.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les multiples défis de l'immobilier tertiaire

Les préoccupations sanitaires, environnementales et l'essor du télétravail sont autant de challenges à relever par le secteur. L'immobilier tertiaire (75% de bureaux, 15 à 20% de commerces) compte plus de 1 milliard de mètres carrés et produit un tiers des gaz à effets de serre. Le dispositif Eco-énergie tertiaire impose aux acteurs, dans les bâtiments de plus de 1.000 m2, une réduction progressive de leurs consommations énergétiques : de 40% d'ici à 2030, 50% en 2040 pour arriver à une neutralité carbone en 2050. Or le secteur n'a affiché qu'une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 4% entre 1990 et 2015. Les investisseurs et les utilisateurs recherchent désormais de plus en plus des bâtiments performants sur le plan énergétique.

Favorisée par le télétravail, la flexibilité des immeubles est également un enjeu important car les espaces tertiaires doivent intégrer la notion de mobilité.