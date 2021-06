Icade : Introduction en Bourse de sa filiale santé prévue avant la fin de l'année

(AOF) - Icade (+1,43% à 74,35 euros) se distingue au sein de l'indice SBF 120; le groupe immobilier prévoyant l'introduction en Bourse de sa filiale spécialisée dans l'immobilier de santé sur Euronext Paris, d'ici la fin de l'année 2021. Sous réserve, comme il se doit, des conditions de marché. Le secteur immobilier dans son ensemble est bien orienté à Paris. Invest Securities souligne que les foncières tertiaires décotent fortement mises à part la logistique et la santé, mais ces deux segments représentent des marchés secondaires en volume par rapport à l'ensemble bureaux, commerce et hôtellerie.

Icade Santé pourrait, selon le broker et Degroof Petercam, afficher une prime par rapport à son actif net réévalué (ANR). Ce dernier rappelle que cet événement de liquidité était initialement prévu en fin 2022. " La santé représente environ 27 euros d'ANR par action Icade qui cote 73,3 euros, soit 37% de sa capitalisation boursière ", précise Invest Securities.

Filiale à 58,3% du groupe Icade, elle détient un patrimoine de plus de 5,7 milliards d'euros et 179 actifs, dont 40 à l'international. La communication d'informations complémentaires sur l'opération est envisagée à l'occasion de la publication des résultats semestriels 2021 du groupe, le 26 juillet prochain.

Dans le cadre de ce projet, Icade Santé a annoncé la nomination d'Helga Camalon en qualité de Directrice financière. Actuellement Director Real Estate Industry Group chez BNP Paribas CIB, Helga Camalon est intervenue, au cours de ses 25 années d'expérience, sur de nombreux projets immobiliers stratégiques (M&A, IPO, financement, cessions d'actifs...).

Les points forts de la valeur

- Cinquième foncière française et première en Europe pour les bureaux et parcs d'affaires, avec un portefeuille immobilier de 11,5 Mds€ ;

- Groupe immobilier intégré organisé en 3 pôles : foncière tertiaire (71 % des actifs, répartis entre bureaux pour les 3/4 et les parcs tertiaires), Foncière santé (19 %) et Promotion ;

- Modèle d'affaires « Concevoir, construire, gérer, investir », fondé sur les synergies entre les pôles : résilience de la foncière santé portant le développement de la foncière tertiaire, valorisation des charges de cette dernière par la promotion, notamment pour le Grand Paris et les métropoles TGV ;?- Parc des bureaux et parcs d'affaires situé à 95 % en Ile-de-France, dont près de 20 % à Paris et 1/4 à la Défense ;

- Capital contrôlé à 39 % par la Caisse des Dépôts, devant le Crédit Agricole avec 18,4 %,Frédéric Thomas dirigeant le conseil d'administratin et Olivier Wigniolle étant directeur général ;

- Situation financière solide, la mieux notée du secteur avec Gecina, l'effet de levier de la dette étant de 38 % et la trésorerie de 900 M€ à fin juin.

Enjeux

- Plan stratégique 2019-2022 :

- leader des bureaux dans le Grand Paris et les métropoles régionales, pipeline de développement de 255 M€ et investissement d'1 Md€ dans le résidentiel, d'où un potentiel de revenus de 5,7 Mds€, ?

- 1ère foncière européenne de santé, par le développement international d'Icade Santé, avec une 1ère opération en Italie en 2018 et une diversification dans les EHPAD,?

- acteur de référence dans la promotion ;?

- Stratégie d'innovation déclinée en 3 thèmes -habitat de demain, bureau du futur (proptech, coworking et tiers-lieux) et santé et bien-être en ville- et fondée sur l'intrapreneuriat, la co-innovation par incubation de start-ups, via Paris&Co, Creative Factory ou H7..., et les partenariats territoriaux ;

- Stratégie environnementale de réponse à 3 enjeux : impact climatique, économie circulaire, préservation de la biodiversité,

- intensité CO2 de la foncière tertiaire en recul de 27% entre 2015 et 2019,?

- 100 % des projets supérieurs à 5 000 m2 en démarche de réemploi en 2020,?

- 100 % des parcs d'affaires en biodiversité positive,

- intégration des critères ESG dans les émissions obligataires :?

- Exécution des retombées des engagements 2019 :

- dans la santé, croissance en France (12 établissements acquis en 2019) et en Italie (350 M€) et ouverture de l'Allemagne, ?

- dans les bureaux, pipeline de de 2,2 Md€, avec création de valeur potentielle de 0,7 M€, ? - en promotion, chiffre d'affaires potentiel de 1 Md€ ; ?

- Intégration des récentes acquisitions dans la santé en Italie du nord.

Défis

- Evolution de l'actif net réévalué ou ANR, de 92,2 € à fin juin, donnée-clé du secteur foncier en Bourse, à comparer au cours de Bourse et du taux d'occupation des immeubles (92,5 %), indicateur du marché immobilier, de la vitesse de commercialisation des logements et des stocks ;

- Rumeurs de rapprochement avec Foncière des Régions ;

- Impact de la pandémie : recul de 3,9 % du chiffre d'affaires à fin septembre, la promotion accusant un net repli ;?

- Réaction à la pandémie : digitalisation complète de l'offre résidentielle, et dans la foncière santé, report de 4 à 5 mois des chantiers mais poursuite des acquisitions ;

- Objectifs 2020 d'un résultat de 4,8 € par action, en repli de moins de 9 % ;

- Maintien à 4€ du dividende 2020.

Les multiples défis de l'immobilier tertiaire

Les préoccupations sanitaires, environnementales et l'essor du télétravail sont autant de challenges à relever par le secteur. L'immobilier tertiaire (75% de bureaux, 15 à 20% de commerces) compte plus de 1 milliard de mètres carrés et produit un tiers des gaz à effets de serre. Le dispositif Eco-énergie tertiaire impose aux acteurs, dans les bâtiments de plus de 1.000 m2, une réduction progressive de leurs consommations énergétiques : de 40% d'ici à 2030, 50% en 2040 pour arriver à une neutralité carbone en 2050. Or le secteur n'a affiché qu'une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 4% entre 1990 et 2015. Les investisseurs et les utilisateurs recherchent désormais de plus en plus des bâtiments performants sur le plan énergétique.

Favorisée par le télétravail, la flexibilité des immeubles est également un enjeu important car les espaces tertiaires doivent intégrer la notion de mobilité.