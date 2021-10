Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Icade : incertitude sur l'IPO d'Icade Santé information fournie par Cercle Finance • 01/10/2021 à 07:07









(CercleFinance.com) - Après une semaine active de roadshows et jours de tenue du livre d'ordres, Icade annonce que les conditions actuelles des marchés actions ne permettent pas de finaliser l'opération d'introduction en Bourse (IPO) de sa filiale Icade Santé, dans des conditions satisfaisantes. Le groupe immobilier précise toutefois que la couverture du livre d'ordre a été assurée le 29 septembre. Icade et Icade Santé explorent plusieurs options et reviendront vers le marché dans les prochains jours pour préciser la suite donnée à l'opération.

Valeurs associées ICADE Euronext Paris -3.35%