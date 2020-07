Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Icade-Impact de la crise estimé jusqu'à €55 mlns sur le cash-flow net courant Reuters • 21/07/2020 à 08:01









PARIS, 21 juillet (Reuters) - Icade ICAD.PA a prévenu mardi que la crise liée au coronavirus aurait un impact total négatif sur son cash-flow net courant (CFNC) compris entre 45 millions et 55 millions d'euros, principalement sur son exercice 2021. "L'impact de la crise sur le CFNC est principalement dû à l'effet 'mécanique' de l'arrêt des chantiers (estimé à 3,5 mois sur l'ensemble de l'année 2020) sur le chiffre d'affaires à l'avancement de la promotion et, dans une moindre mesure, à la livraison décalée des immeubles en développement des Foncières Tertiaire et Santé", a expliqué le groupe. "Une moindre indexation des loyers est également anticipée", a-t-il dit. Au premier semestre, le chiffre d'affaires d'Icade a reculé de 8,3%, à 622 millions d'euros, et le CFCN a reculé de 7,8%, à 161,3 millions d'euros. "La Journée Investisseurs prévue fin novembre sera l'occasion pour Icade de présenter les effets à moyen et long terme de la crise sur ses orientations stratégiques", a déclaré le directeur général, Olivier Wigniolle, cité dans un communiqué. (Blandine Hénault, édité par Myriam Rivet)

Valeurs associées ICADE Euronext Paris 0.00%