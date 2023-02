Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Icade: hausse de 7% du CFNC en 2022 information fournie par Cercle Finance • 20/02/2023 à 09:35









(CercleFinance.com) - Icade publie au titre de 2022 un cash-flow net courant (CFNC) en hausse de 7% à environ 417 millions d'euros (soit +5,9% à 5,50 euros par action), 'au-dessus de la guidance', pour un chiffre d'affaires IFRS en croissance de 9% à 1,8 milliard d'euros.



Affichant un ANR NDV en hausse de l'ordre de 12% à 101,4 euros par action (soit 7,7 milliards au total), le groupe immobilier va proposer à son assemblée générale du 21 avril, un dividende de 4,33 euros par action, en augmentation de 3,1%.



Pour 2023, Icade vise un CFNC groupe par action stable ou en légère hausse, hors effet des cessions de cette année, ainsi qu'un dividende 2023 en évolution en ligne avec celle du cash-flow net courant, avec un payout ratio d'environ 80%.





Valeurs associées ICADE Euronext Paris +0.90%