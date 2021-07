Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Icade : hausse de 33% du chiffre d'affaires semestriel information fournie par Cercle Finance • 26/07/2021 à 09:47









(CercleFinance.com) - Icade présente aujourd'hui des résultats semestriels 2021 'très bien orientés'. Le chiffre d'affaires affiche en effet une croissance de 33%, à 830 ME, par rapport au premier semestre 2020 (et de +22% par rapport au premier semestre 2019). Le résultat net part du groupe s'établit à 188,1 ME, contre 5,2 ME au 30 juin 2020. 'La Foncière Tertiaire se montre particulièrement solide, avec des revenus locatifs bien orientés et une reprise très soutenue de la rotation du portefeuille ; La Promotion poursuit son rebond avec un chiffre d'affaires en hausse de +79%, porté par l'activité résidentielle, confortant ainsi la feuille de route à horizon 2025. La Foncière Santé confirme également son potentiel avec une hausse de 5,6% de ses revenus locatifs et la poursuite de ses investissements en France et à l'International', détaille Olivier Wigniolle, directeur général d'Icade. Dans ces conditions, Icade relève sa guidance 2021: le Cash-Flow Net Courant - Groupe/actions 2021 est attendu en croissance de +6% hors effet des cessions 2021. Par ailleurs, le dividende 2021 est attendu en hausse de +3%.

Valeurs associées ICADE Euronext Paris -0.86%