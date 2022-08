Icade : Fresk affiche un taux d’occupation de 92%

(AOF) - Icade a signé le 27 juillet 2022 un nouveau bail avec l’Agence du Numérique en Santé; portant sur près de 5 000 mètres carrés et pour une durée ferme de 7 ans. Après la signature sur près de 14 000 mètres carrés avec PariSanté Campus sur Fresk en 2021, cette signature porte à 92% le taux d’occupation de l’actif. Les contacts en cours permettent à Icade d’être confiant quant à la commercialisation totale de l’immeuble d’ici la fin de l’année.

Points clés

- Cinquième foncière française et première en Europe pour les bureaux et parcs d’affaires, avec un portefeuille immobilier d’une valeur de 12,2 Mds€ ;

- Groupe immobilier intégré organisé en 3 pôles : foncière tertiaire (68 % des actifs, répartis entre bureaux pour les 3/4 et les parcs tertiaires), Foncière santé (32 %) et promotion ;

- Modèle d'affaires « Concevoir, construire, gérer, investir », fondé sur les synergies entre les pôles : résilience de la foncière santé portant le développement de la foncière tertiaire, valorisation des charges de cette dernière par la promotion, notamment pour le Grand Paris et les métropoles TGV ; - Parc des bureaux et parcs d’affaires situé à 95 % en Ile-de-France, dont près de 20 % à Paris et 1/4 à la Défense ;

- Capital contrôlé à 39,2 % par la Caisse des Dépôts, devant le Crédit Agricole avec 19,1 %, Frédéric Thomas dirigeant le conseil d’administration et Olivier Wigniolle étant directeur général ;

- Situation financière solide, la mieux notée du secteur avec Gecina, avec un ratio LTV de 40,1 %.

Enjeux

- Plan stratégique 2025 : leader des bureaux dans le Grand Paris et les métropoles, avec 5,7 Mds€ sde revenus, 1ère foncière européenne de santé, par le développement international d’Icade Santé, détenue à 58,3 %, avec un objectif d’investissement de 3 Mds€, acteur de référence dans la promotion avec 1,4 Md€ de chiffre d’affaires et 7 % de marge, croissance annuelle de 4,5 % du résultat net courant ;

- Stratégie d'innovation déclinée en 3 thèmes -habitat de demain, bureau du futur (proptech, coworking et tiers-lieux) et santé et bien-être en ville- et fondée sur l'intrapreneuriat, la co-innovation par incubation de start-up, via Paris&Co, Creative Factory ou H7..., et les partenariats territoriaux et industriels ;

- Stratégie environnementale « Low Carbon by Icade » visant la neutralité carbone en 2050 : mesure d’impact, réduction de l’empreinte avec les partenaires via un fonds climat doté de 2,5 M€, compensation des émissions résiduelles, plan d’investissements 2022-26 de 150 M€, intégration des critères ESG dans les émissions obligataires ;

- Pipeline de développement de 1,7 Md€ dans le tertiaire et de 27 projets dans la santé ;

- Dynamisme de la rotation du portefeuille : à fin 2021, cessions de 507 M€ et, pour 2022, poursuite des cessions d’immeubles (le Gambetta et le Millénaire à Paris) et des acquisitions ;

- Indexation des loyers sur le coût de la construction favorable à la progression des revenus.

Défis

- Evolution de l’actif net réévalué ou ANR, de 90,6 €, donnée-clé du secteur foncier en Bourse, à comparer au cours de Bourse et du taux de vacance (87,5 %) ;

- Réactivité à la hausse des coûts des matériaux et à la rupture de chaînes d’approvisionnement ;

- Intégration des acquisitions de la Foncière santé en Allemagne, Espagne, Italie et Portugal ;

- Report de l’introduction en Bourse de Icade Santé à l’été 2022 selon les conditions de marché ;

- Objectif 2022, d’une hausse de 4 % de l’autofinancement net courant pour le groupe et de 5 à 6 % pour la foncière santé et d’une progression de 3 à 4 % du dividende ;

- Dividende 2021 de 2 €.

