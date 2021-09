Icade : fourchette indicative de 115 à 135 euros par action pour Icade Santé

(AOF) - Icade, actionnaire d'Icade Santé à hauteur de 58,3%, annonce ce jour que l'Autorité des marchés financiers (AMF) a approuvé le prospectus relatif à l'introduction en Bourse (IPO) d'Icade Santé. La fourchette indicative de prix applicable à l'offre à prix ouvert et au placement global s'établit entre 115 euros et 135 euros par action. Le prix sera fixé le 30 septembre. L'offre comprend une offre primaire de 800 millions d'euros.

Icade pourra, en outre, dans le cadre de l'obligation pour les sociétés immobilières cotées (SIIC) d'atteindre un flottant de 15% minimum, céder des actions, pouvant conduire à un flottant de 15,5% maximum, représentant un nombre d'actions maximum de 1 421 988,sur la base d'un prix correspondant au haut de la fourchette indicative du prix de l'offre, et incluant l'exercice intégral de l'option de sur-allocation de 10%.

La période de souscription pour l'offre à prix ouvert court du 22 septembre 2021 au 29 septembre 2021 inclus et la période de souscription pour le placement global; du 22 septembre 2021 au 30 septembre 2021 (midi -heure de Paris).

En ouvrant son capital, Icade Santé se donnera les moyens de financer son plan de croissance de 3 milliards d'euros d'investissement à horizon 2025 et d'accélérer son développement paneuropéen tout en conservant une structure de bilan solide. Icade a l'intention de soutenir l'ambition de croissance d'Icade Santé.

Post IPO, Icade restera l'actionnaire de contrôle d'Icade Santé et continuera donc à consolider la filiale selon la méthode de l'intégration globale. L'immobilier de santé restera ainsi au coeur du modèle économique du Groupe Icade.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les multiples défis de l'immobilier tertiaire

Les préoccupations sanitaires, environnementales et l'essor du télétravail sont autant de challenges à relever par le secteur. L'immobilier tertiaire (75% de bureaux, 15 à 20% de commerces) compte plus de 1 milliard de mètres carrés et produit un tiers des gaz à effets de serre. Le dispositif Eco-énergie tertiaire impose aux acteurs, dans les bâtiments de plus de 1.000 m2, une réduction progressive de leurs consommations énergétiques : de 40% d'ici à 2030, 50% en 2040 pour arriver à une neutralité carbone en 2050. Or le secteur n'a affiché qu'une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 4% entre 1990 et 2015. Les investisseurs et les utilisateurs recherchent désormais de plus en plus des bâtiments performants sur le plan énergétique.

Favorisée par le télétravail, la flexibilité des immeubles est également un enjeu important car les espaces tertiaires doivent intégrer la notion de mobilité.