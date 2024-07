Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Icade: forte réduction de la perte nette semestrielle information fournie par Cercle Finance • 22/07/2024 à 08:35









(CercleFinance.com) - Icade publie un résultat net part du groupe de -180,5 millions d'euros au titre du premier semestre 2024, en amélioration par rapport à juin 2023 (-475,4 millions) sous l'effet notamment d'une moindre variation de la valeur des immeubles de placement.



Son excédent brut opérationnel a toutefois chuté de 56,7% à 67,1 millions, compte tenu de 85 millions de dépréciations comptabilisées sur les opérations de promotion en portefeuille, tandis que ses revenus consolidés IFRS sont restés stables à près de 699 millions.



Les revenus locatifs de la foncière ont augmenté de 3,7% à 187,8 millions, soutenus par l'indexation des baux, tandis que le chiffre d'affaires de la promotion a globalement stagné à 503,2 millions (-0,8%) avec l'écoulement du backlog résidentiel constitué à fin 2023.



Sur la base de ces résultats au 30 juin et de ses anticipations pour le second semestre, Icade confirme son objectif d'un cash-flow net courant total compris entre 3,55 et 3,70 euros par action sur l'année 2024.





Valeurs associées ICADE 21,50 EUR Euronext Paris +2,97%