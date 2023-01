Icade : financements bancaires et nouvelles transactions au menu de la fin 2022

(AOF) - Icade a connu une fin d’année très active, finalisant d’importants financements bancaires et réalisant deux nouvelles transactions. En Bourse, l’action du promoteur immobilier gagne près de 3% à 43,26 euros dans un contexte favorable au secteur du fait du repli des taux longs. Icade a finalisé dans le courant du mois de décembre plus de 700 millions d’euros de financements bancaires permettant d’anticiper les prochaines échéances de 2024, de renforcer sa liquidité et d’augmenter la part de ses financements durables. 100% des nouveaux financements sont responsables.

Dans le détail, le promoteur immobilier a ainsi procédé au refinancement par anticipation de 200 millions d'euros, soit la majorité de ses échéances 2024. La maturité de ces crédits bancaires a été décalée, pour la plupart, de 2024 à 2029, en contrepartie d'une hausse de marge " très limitée ".

Le groupe, bénéficiant au 30 juin d'un taux de couverture de sa dette de 94%, d'une maturité moyenne supérieure à 6 ans, " l'impact de ces refinancements sur le cash-flow net courant futur sera limité ".

Icade a également procédé à la souscription de lignes de crédit non tirées à hauteur de 525 millions d'euros de maturité moyenne supérieure à 6 ans, dont 350 millions d'euros en refinancement de lignes arrivant à échéance en 2024 et 175 millions d'euros de nouvelles lignes. Ces signatures portent le volume total de lignes de crédit sécurisées non tirées de 1,9 à 2,1 milliards d'euros et renforcent ainsi la liquidité du groupe. Leur marge est comparable à celle des lignes de crédit refinancées.

Ces financements bancaires s'accompagnent de deux nouvelles transactions. Le promoteur immobilier a signé une promesse pour la cession de l'immeuble de bureaux Eko Active à Marseille pour 48 millions d'euros, portant à près de 150 millions d'euros le volume de cession engagé pour 2023. Icade Promotion a par ailleurs finalisé la commercialisation du projet mixte Michigan Garden à Paris 13ème pour un total de 108 millions d'euros.

" La nouvelle cession de bureaux de la Foncière porte à près de 150 millions d'euros le volume de cessions engagé pour 2023, soit environ 30% du volume de cessions annuel annoncé. Cédée à des niveaux de valorisation en ligne avec les dernières expertises, cette opération confirme ainsi l'intérêt des investisseurs institutionnels pour les actifs tertiaires core de notre portefeuille tertiaire, offrant des niveaux de rendement sensiblement supérieurs au taux sans risque (supérieur à 200 points de base) " a déclaré Olivier Wigniolle, Directeur général d'Icade.

Avant d'ajouter : " Dans ce contexte, Icade Promotion va pouvoir annoncer une activité commerciale très dynamique pour 2022 avec un niveau de ventes actées et de réservations en hausse de respectivement 31% et 10% en valeur ".

Points clés

- Cinquième foncière française et première en Europe pour les bureaux et parcs d’affaires, avec un portefeuille immobilier d’une valeur de 12,2 Mds€ ;

- Groupe immobilier intégré organisé en 3 pôles : foncière tertiaire (68 % des actifs, répartis entre bureaux pour les 3/4 et les parcs tertiaires), Foncière santé (32 %) et promotion ;

- Modèle d'affaires « Concevoir, construire, gérer, investir », fondé sur les synergies entre les pôles : résilience de la foncière santé portant le développement de la foncière tertiaire, valorisation des charges de cette dernière par la promotion, notamment pour le Grand Paris et les métropoles TGV ;

- Parc des bureaux situé à 95 % en Ile-de-France (20 % à Paris et 1/4 à la Défense) ;

- Capital contrôlé à 39,2 % par la Caisse des Dépôts, devant le Crédit Agricole avec 19,1 %, Frédéric Thomas dirigeant le conseil d’administration et Olivier Wigniolle étant directeur général ;

- Bilan solide : ratio LTV de 40,1 % et liquidités de 2,9 Mds€ couvrant les échéances de dette jusqu’à 2026.

Enjeux

- Plan stratégique 2025 :

- leader des bureaux dans le Grand Paris et les métropoles, avec 5,7 Mds€ de revenus,

- 1ère foncière européenne de santé, par le développement international d’Icade Santé, détenue à 58,3 % ,

- acteur de référence dans la promotion avec 1,4 Md€ de chiffre d’affaires et 7 % de marge,

- croissance annuelle de 4,5 % du résultat net courant ;

- Stratégie d'innovation déclinée en 3 thèmes -habitat de demain, bureau du futur (proptech, coworking et tiers-lieux) et santé et bien-être en ville- et fondée sur l'intrapreneuriat, la co-innovation par incubation de start-up, via Paris&Co, Creative Factory ou H7..., et les partenariats ;

- Stratégie environnementale « Low Carbon by Icade » renforcée , validée par le SBTi et approuvé par la résolution « Say on climate and biodiversity », via :

- objectif de neutralité carbone en 2050 sur toute la chaîne de valeur,

- réduction de l’empreinte avec les partenaires via un fonds climat doté de 2,5 M€,

- plan d’investissements 2022-26 de 150 M€,

- biodiversité : 100% des parcs d’affaires et 46% des constructions en biodiversité positive en 2021 et + 170 000 m2 d’espaces naturels restaurés et entretenus depuis 2016 ;

- intégration des critères ESG dans les émissions obligataires ;

- Pipeline de développement de 1,7 Md€ dans le tertiaire, portefeuille de + 1 Md€ de projets d’investissements pour la santé et carnet de commandes de 1,7 Md€ dans la promotion ;

- Indexation des loyers sur le coût de la construction favorable à la progression des revenus des pôles tertiaire et santé ;

- Taux de collecte des loyers de 99 %, contre une moyenne de + 70 % pour le secteur.

Défis

- Evolution de l’actif net réévalué ou ANR, de 90,6 €, donnée-clé du secteur foncier à comparer au cours de Bourse et du taux d’occupation (87,2 %) pour les foncières) ;

- Inflation de l’énergie : sécurisation des achats de gaz et électricité jusqu’au début 2024 et adaptation des consommations, en partenariat avec le dispositif Ecowatt ;

- Maintien de la croissance européenne de Icade Santé, la forte hausse des taux ayant entraîné un ralentissement des investissements ;

- Objectif 2022, confirmé, d’une hausse de + 4 % de l’autofinancement net courant pour le groupe et de 5 à 6 % pour la foncière santé et d’une progression de 3 à 4 % du dividende.

En savoir plus sur le secteur Immobilier

Une crise de la demande

Selon les données de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), les chiffres du troisième trimestre 2022 continuent à être alarmants. Les mises en vente de logements collectifs neufs ont chuté de 12,4 % sur un an, à 19.006 unités. Sur les neuf premiers mois de 2022, la baisse atteint 10,2 %, à 72.670 unités.

Les réservations dégringolent elles aussi du fait de l'effondrement des ventes en bloc aux bailleurs sociaux et aux investisseurs institutionnels. Avec la hausse des taux d'intérêt, les investisseurs institutionnels renégocient ou stoppent les opérations. Les primo-accédants sont pénalisés par la hausse des taux et le durcissement du dispositif Pinel rebute certains investisseurs privés.

Du fait de la forte hausse des coûts de construction, la FPI estime qu'une opération autorisée sur six n'est finalement pas réalisée pour des raisons économiques.

Face à cela les prix sont toujours en hausse : les prix de vente des logements collectifs neufs ont augmenté de 5,9 % sur la France entière au troisième trimestre 2022. L'Ile-de-France fait exception, avec un fléchissement de 0,9 %.