ICADE finalise le rachat de 9 établissements de santé à ORPEA

(AOF) - Dans le cadre de la promesse signée le 21 juillet 2020 avec Orpea portant sur 9 établissements de santé en Allemagne et en France pour 153 millions d'euros, Icade a finalisé l'acquisition d'une maison de retraite médicalisée à Berlin pour un montant de 45 millions, concluant ainsi l'opération sur l'ensemble du portefeuille. Le portefeuille de la Foncière Santé (périmètre France et International) est désormais composé de 184 actifs, dont 41 à l'international. Son patrimoine était valorisé au 31 décembre 2020 à 5,7 milliards d'euros, hors droits.

