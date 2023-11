Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Icade : fait le yo-yo entre 33,2 et 32,1E information fournie par Cercle Finance • 22/11/2023 à 11:12









(CercleFinance.com) - Icade fait le yo-yo entre 33,2 et 32,1E depuis une semaine: le titre reste en fait prisonnier d'un corridor 34/31,7E depuis le 3 novembre : la probabilité d'une sortie 'par le haut' reste à privilégier avec un objectif de 34,8E puis 35,92 (ex-plancher du 11 juillet)





Valeurs associées ICADE Euronext Paris +2.91%