Icade fait l’acquisition à 100% de l’actif Orianz à Bordeaux

(AOF) - Conformément aux accords signés en 2017 dans le cadre du co-développement de l’opération Quai 8.2, Icade et Covivio ont procédé au débouclage, le 18 janvier 2022, de l’opération par échange croisé de titres des deux actifs Orianz et FactorE situés à Bordeaux Euratlantique. Cette opération se traduit par l’acquisition à 100% de l’actif Orianz par Icade et de 100% de l’actif FactorE par Covivio.

Livrés en 2018, ces deux immeubles de bureaux sont idéalement situés au sein du quartier mixte Armagnac Quai 8.2, à proximité immédiate de la gare TGV Bordeaux Saint Jean et partie intégrante de l'opération d'intérêt national Bordeaux Euratlantique.

L'actif Orianz, développant une surface de près de 20 800 mètres carrés et désormais détenu à 100% par Icade, est occupé à plus de 97% par des locataires de premier rang, dont Orange et Allianz VIE sur une durée résiduelle des baux de près de 5 ans.

L'immeuble FactorE, dorénavant 100% propriété de Covivio, totalise quant à lui 10 900 mètres carrés, et affiche un taux d'occupation de 100%, avec notamment la présence des sociétés Spaces et Thermo Fisher Scientific, sur une durée résiduelle des baux de près de 6 ans.

