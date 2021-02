ICADE en tête du SBF 120 grâce à des prévisions encourageantes

(AOF) - Icade gagne plus de 4% à 57,80 euros après la publication de ses résultats annuels. En 2020, le promoteur immobilier a été pénalisé par la crise sanitaire comme en témoigne la chute de 91,9% de son résultat net à 24,2 millions d'euros. La pandémie a couté au groupe 52 millions. Le résultat net récurrent -Foncières (RNR EPRA) ressort à 351 millions, en baisse de 2,2%. Sans les effets de la crise sanitaire, Icade aurait stabilisé son RNR sur un an, dans un contexte de volume de cessions 2019 très significatif sur la Foncière Tertiaire (plus d'un milliard d'euros) ayant impacté les revenus 2020.

Le cash-flow net courant -groupe,s'élève à 358,3 millions (4,84 euros/action), une baisse de 7,9%, principalement sous l'effet du décalage du chiffre d'affaires à l'avancement sur l'activité de promotion.Ce chiffre ressort au-dessus de l'objectif communiqué en octobre.

L'ANR EPRA (NTA) s'est établi à 93,2 euros par action, en hausse de 1,1% avant prise en compte du dividende. Ce dernier a été fixé à 4,01 euros par action, stable.

Le chiffre d'affaires a reculé de 5,4% à 1,4 milliard.

Les revenus locatifs des foncières ont grimpé de 6,7% (+2% à périmètre constant) pour atteindre 678 millions. Le taux annuel moyen de collecte des loyers sur les deux foncières du groupe est ressorti proche de 99%.

Dans la promotion, le chiffre d'affaires économique s'est établi à 825 millions, en baisse de 15% en raison de l'arrêt des chantiers pendant deux mois et demi. Les réservations ont cependant augmenté de 8% tandis que les ventes notariées ont augmenté de 15%.

Le backlog a atteint 1,4 milliard, en hausse de 14%, porté par le résidentiel.

Pour 2021, Icade table sur un cash-flow net courant -groupe par action en hausse d'environ 3%, hors effet des cessions.

"Nous sommes résolument confiants dans la capacité du Groupe à délivrer de la création de valeur pour ses actionnaires à moyen terme", a commenté Olivier Wigniolle, directeur général d'Icade.

Le dividende 2021 est attendu en hausse de 3%.

Par ailleurs, Icade a annoncé la signature de deux promesses de vente pour plus de 320 millions d'euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les points forts de la valeur

- Cinquième foncière française et première en Europe pour les bureaux et parcs d'affaires, avec un portefeuille immobilier de 11,5 Mds€ ;

- Groupe immobilier intégré organisé en 3 pôles : foncière tertiaire (71 % des actifs, répartis entre bureaux pour les 3/4 et les parcs tertiaires), Foncière santé (19 %) et Promotion ;

- Modèle d'affaires « Concevoir, construire, gérer, investir », fondé sur les synergies entre les pôles : résilience de la foncière santé portant le développement de la foncière tertiaire, valorisation des charges de cette dernière par la promotion, notamment pour le Grand Paris et les métropoles TGV ;?- Parc des bureaux et parcs d'affaires situé à 95 % en Ile-de-France, dont près de 20 % à Paris et 1/4 à la Défense ;

- Capital contrôlé à 39 % par la Caisse des Dépôts, devant le Crédit Agricole avec 18,4 %,Frédéric Thomas dirigeant le conseil d'administratin et Olivier Wigniolle étant directeur général ;

- Situation financière solide, la mieux notée du secteur avec Gecina, l'effet de levier de la dette étant de 38 % et la trésorerie de 900 M€ à fin juin.

Enjeux

- Plan stratégique 2019-2022 :

- leader des bureaux dans le Grand Paris et les métropoles régionales, pipeline de développement de 255 M€ et investissement d'1 Md€ dans le résidentiel, d'où un potentiel de revenus de 5,7 Mds€, ?

- 1ère foncière européenne de santé, par le développement international d'Icade Santé, avec une 1ère opération en Italie en 2018 et une diversification dans les EHPAD,?

- acteur de référence dans la promotion ;?

- Stratégie d'innovation déclinée en 3 thèmes -habitat de demain, bureau du futur (proptech, coworking et tiers-lieux) et santé et bien-être en ville- et fondée sur l'intrapreneuriat, la co-innovation par incubation de start-ups, via Paris&Co, Creative Factory ou H7..., et les partenariats territoriaux ;

- Stratégie environnementale de réponse à 3 enjeux : impact climatique, économie circulaire, préservation de la biodiversité,

- intensité CO2 de la foncière tertiaire en recul de 27% entre 2015 et 2019,?

- 100 % des projets supérieurs à 5 000 m2 en démarche de réemploi en 2020,?

- 100 % des parcs d'affaires en biodiversité positive,

- intégration des critères ESG dans les émissions obligataires :?

- Exécution des retombées des engagements 2019 :

- dans la santé, croissance en France (12 établissements acquis en 2019) et en Italie (350 M€) et ouverture de l'Allemagne, ?

- dans les bureaux, pipeline de de 2,2 Md€, avec création de valeur potentielle de 0,7 M€, ? - en promotion, chiffre d'affaires potentiel de 1 Md€ ; ?

- Intégration des récentes acquisitions dans la santé en Italie du nord.

Défis

- Evolution de l'actif net réévalué ou ANR, de 92,2 € à fin juin, donnée-clé du secteur foncier en Bourse, à comparer au cours de Bourse et du taux d'occupation des immeubles (92,5 %), indicateur du marché immobilier, de la vitesse de commercialisation des logements et des stocks ;

- Rumeurs de rapprochement avec Foncière des Régions ;

- Impact de la pandémie : recul de 3,9 % du chiffre d'affaires à fin septembre, la promotion accusant un net repli ;?

- Réaction à la pandémie : digitalisation complète de l'offre résidentielle, et dans la foncière santé, report de 4 à 5 mois des chantiers mais poursuite des acquisitions ;

- Objectifs 2020 d'un résultat de 4,8 € par action, en repli de moins de 9 % ;

- Maintien à 4€ du dividende 2020.

Les multiples défis de l'immobilier tertiaire

Les préoccupations sanitaires, environnementales et l'essor du télétravail sont autant de challenges à relever par le secteur. L'immobilier tertiaire (75% de bureaux, 15 à 20% de commerces) compte plus de 1 milliard de mètres carrés et produit un tiers des gaz à effets de serre. Le dispositif Eco-énergie tertiaire impose aux acteurs, dans les bâtiments de plus de 1.000 m2, une réduction progressive de leurs consommations énergétiques : de 40% d'ici à 2030, 50% en 2040 pour arriver à une neutralité carbone en 2050. Or le secteur n'a affiché qu'une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 4% entre 1990 et 2015. Les investisseurs et les utilisateurs recherchent désormais de plus en plus des bâtiments performants sur le plan énergétique.

Favorisée par le télétravail, la flexibilité des immeubles est également un enjeu important car les espaces tertiaires doivent intégrer la notion de mobilité.