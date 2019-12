Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Icade : en hausse, un broker en soutien Cercle Finance • 19/12/2019 à 12:42









(CercleFinance.com) - Le titre Icade avance de +1% ce jeudi, porté par l'analyste Oddo BHF qui confirme sa recommandation 'achat', appréciant une signature de bail 'qui permet de bien terminer l'année et ... de bien démarrer la suivante'. 'Icade a confirmé hier soir la signature d'un bail sur les 28.860 m2 de l'immeuble de bureaux Pulse pour une durée ferme de 4,5 ans avec le Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympique de Paris 2024', explique le broker. 'Cette signature était attendue par le marché et constitue, à nos yeux, un évènement significatif pour Icade pour deux raisons : elle a un impact positif de plus de 2% sur le taux d'occupation financier de la Foncière Tertiaire qui s'établirait potentiellement à près de 94% vs 93.4% à fin 2018 sur la base des chiffres communiqués au 30 septembre 2019 et elle permet de relancer la dynamique de développement d'Icade au niveau de son portefeuille du Nord Est parisien.' Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 98 euros, pour un potentiel de hausse de +5%.

