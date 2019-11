Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Icade : en hausse avec un relèvement d'objectif annuel Cercle Finance • 25/11/2019 à 10:27









(CercleFinance.com) - Icade gagne 1,2% après l'annonce, à l'occasion de sa journée investisseurs, d'une révision en hausse de son objectif 2019 de cash-flow net courant groupe, désormais attendu 'stable y compris l'effet des cessions réalisées en 2019'. Pour mémoire, le groupe immobilier attendait précédemment un cash-flow net courant groupe 'stable hors effet des cessions', sachant que l'impact des cessions 2019 est attendu à -4% environ selon le communiqué de ce jour. Icade confirme en outre sa politique de dividende 2019 aux environs de +4,5%, avec un ratio de distribution (pay out ratio) du cash-flow net courant de 90% et une distribution d'une partie des plus-values de cession.

Valeurs associées ICADE Euronext Paris +1.37%