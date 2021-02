Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Icade : deux promesses de ventes en région parisienne Cercle Finance • 22/02/2021 à 13:24









(CercleFinance.com) - Icade annonce la signature récente de deux promesses de ventes pour un montant total de plus de 320 millions d'euros, portant sur l'immeuble Le Millénaire 1, dans le 19ème arrondissement de Paris, et l'Immeuble Loire, à Villejuif (Val de Marne). Ces ventes sont prévues au mois d'avril, après la levée des conditions suspensives usuelles. Elles s'inscrivent dans la mise en oeuvre du plan d'arbitrages 2021 d'Icade et la reprise des cessions opportunistes des actifs Core et Core + du portefeuille de la foncière tertiaire. Elles sont réalisées avec des valorisations en ligne avec les valeurs d'expertises retenues dans l'ANR au 31 décembre 2020 et leur produit sera affecté principalement au financement de la croissance d'Icade Santé et à la réduction progressive du ratio LTV.

Valeurs associées ICADE Euronext Paris +4.05%