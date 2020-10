Icade : deux cooptations au conseil d'administration

(CercleFinance.com) - Icade indique que son conseil d'administration a coopté le 6 octobre en tant qu'administrateurs, et ce à compter de ce jour, Bernard Spitz et Antoine Saintoyant, en remplacement de Jean-Paul Faugère et de Waël Rizk, démissionnaires.

Bernard Spitz sera membre du comité stratégie et investissements. Depuis 2009, il est membre des instances dirigeantes du MEDEF, et y préside, depuis 2013, la commission 'Europe et International'.

Antoine Saintoyant était chef du pôle économie, finances, industrie au sein du cabinet d'Edouard Philippe. Le 17 septembre, il a été nommé directeur des participations stratégiques et membre du comex de l'Etablissement public de la Caisse des Dépôts.