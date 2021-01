Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Icade : coût de financement à 10 ans au plus bas Cercle Finance • 12/01/2021 à 08:12









(CercleFinance.com) - Icade annonce avoir procédé, avec succès, à une émission obligataire de 600 millions d'euros, de maturité 10 ans, assortie d'un coupon annuel de 0,625%, soit un plus bas pour le groupe en matière de coût de financement à 10 ans. Sursouscrite près de trois fois par des investisseurs de premier rang, cette opération a permis à la société immobilière de retrouver des niveaux historiquement bas sur ses marges, avec un spread de 85 ct au-dessus du swap. L'utilisation des fonds sera allouée au remboursement anticipé portant sur la souche septembre 2022 (montant initial de 500 millions d'euros, au taux de 1,875%) pour un montant de 395,7 millions d'euros.

