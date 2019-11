ICADE : contrat en groupement pour l'ilot D du Village Olympique et Paralympique

(AOF) - Au terme de la consultation lancée par la Société de Livraison des Ouvrages Olympiques (SOLIDEO), le projet porté par le groupement formé par Icade, la Caisse des Dépôts (Banque des Territoires) et CDC Habitat, a été choisi par son Conseil d'administration pour réaliser l'ilot D du Village Olympique et Paralympique à Saint-Ouen-sur-Seine (Les Quinconces). Il construira un ensemble immobilier de plus de 48 000 mètres carrés destiné à accueillir 3 000 athlètes venus du monde entier.

Il a été pensé dès sa conception en mode "héritage" : la retransformation du Village Olympique et Paralympique, dès l'achèvement des Jeux, en véritable quartier de ville imaginé pour ses habitants et ancré dans son territoire.

Les Quinconces comprendront 652 logements, près de 3 000 mètres carrés d'espaces ouverts au public en rez-de-chaussée et 9 300 mètres carrés de bureaux.