Icade: choisi pour un projet mixte sur la Côte d'Azur

(CercleFinance.com) - Icade annonce avoir été choisi, conjointement avec Emerige, pour réaliser un projet mixte d'envergure au sein de la ZAC coeur de Carnolès à Roquebrune-Cap-Martin, entre Monaco et Menton, dans le cadre de la consultation opérée par la SPLA Riviera Française.



Leur projet prévoit de créer un quartier mixte aux portes du centre-ville de Roquebrune-Cap-Martin, comprenant 405 logements pour 30.750 m² SDP, 1.450 m² SDP de bureaux, 3.100 m² SDP de commerces, 844 places de parking et 300 m² SDP réservés aux forces de sécurité.



Le programme a été conçu pour offrir des logements tournés vers l'extérieur parfaitement intégrés dans leur environnement. Les premiers logements seront livrés au quatrième trimestre 2025. L'opération représente un chiffre d'affaires de 196,5 millions d'euros HT.





Valeurs associées ICADE Euronext Paris -0.29%