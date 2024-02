Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Icade: CFNC légèrement supérieur à la cible en 2023 information fournie par Cercle Finance • 19/02/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Icade publie pour 2023 un cash-flow net courant (CFNC) des activités stratégiques (foncière tertiaire et activité de promotion) de 232,6 millions d'euros (+0,9%), soit 3,07 euros par action, au-dessus de sa guidance située entre 2,95 et 3,05 euros par action.



Le chiffre d'affaires économique du groupe immobilier s'est accru de 3% à un peu plus de 1,29 milliard d'euros, résultant 'd'une baisse maîtrisée de l'activité résidentielle et d'une augmentation de la contribution de l'activité tertiaire'.



Le conseil d'administration proposera à l'AG du 19 avril, le versement d'un dividende au titre de 2023 à 4,84 euros par action, en croissance de 11,8%. Icade anticipe un CFNC de ses activités stratégiques entre 2,75 et 2,90 euros par action en 2024.





