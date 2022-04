Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Icade: cession de l'immeuble Le Millénaire 4 finalisée information fournie par Cercle Finance • 05/04/2022 à 07:25









(CercleFinance.com) - A la suite de la promesse synallagmatique de vente signée le 21 décembre dernier, Icade annonce avoir finalisé le 1er avril la cession de l'immeuble Le Millénaire 4 au sein du parc du Millénaire (Paris 19e) pour 186 millions d'euros.



Les cessions réalisées sur le parc du Millénaire s'élèvent en tout à près de 740 millions d'euros et ont généré un montant de plus-values de plus de 260 millions, soit un taux de rendement sur fonds propres d'environ 10%.



'Le produit de la cession du Millénaire 4 permettra à Icade de lancer de nouvelles opérations sur ce secteur en forte mutation en mobilisant certaines de ses charges foncières', explique le groupe foncier.





Valeurs associées ICADE Euronext Paris -0.17%