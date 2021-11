Icade cède un immeuble à Boulogne-Billancourt

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Icade a signé une promesse synallagmatique de vente avec un investisseur institutionnel français de premier rang, portant sur un immeuble de bureaux sis 11/15 avenue Morizet à Boulogne-Billancourt, dans le 92, pour un montant de 45 millions d'euros. Situé au coeur du centre-ville à 100 mètres du métro Marcel Sembat, l’immeuble en question comprend environ 5 000 m² de bureaux et 131 places de parking. Il est entièrement loué à la holding d'un important réseau d'agences de publicité et de communication depuis 2008, avec une durée résiduelle de près de 4 ans au 30 septembre 2021.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.