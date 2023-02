Icade : bientôt un nouveau Directeur général et "solutions alternatives " pour Icade Santé

(AOF) - Icade aura un nouveau Directeur général d’ici le 21 avril et le projet d’introduction en Bourse d’Icade Santé est enterré. En dépit de ces annonces lors de la publication des comptes 2022 du promoteur immobilier, son titre progresse de 1,26% à 45,12 euros. Evoquant " un contexte marqué par un environnement immobilier et financier complexe et volatil mais porteur d'opportunités ", le conseil d'administration a souhaité nommer à l'échéance du deuxième mandat, prévue le 21 avril, d'Olivier Wigniolle un nouveau Directeur général.

La société communiquera à propos de son successeur dans les prochaines semaines.

S'agissant de sa filiale Icade Santé, dont l'introduction en Bourse avait été ajournée en octobre 2021, le promoteur immobilier souligne que les " conditions de marché actuelles " rendent difficile sa relance à court terme. Les réflexions se concentrent sur des " solutions alternatives " visant à remplir les objectifs que le groupe s'est fixés, à savoir organiser la liquidité du véhicule, extérioriser la juste valeur de la Foncière Santé, et générer des liquidités pour renforcer le bilan du groupe afin de permettre à Icade d'être en capacité de saisir des opportunités de croissance.

L'année dernière, Icade a généré un cash-flow net courant par action en progression de 5,9% à 5,50 euros alors qu'il était anticipé en croissance d'environ 5,7% à 6%. Cette année, il est prévu de stable à légèrement positive, hors effet des cessions 2023.

Le chiffre d'affaires a progressé de 9%, à 1,8 milliard d'euros. Dans le détail, les revenus locatifs de la Foncière Tertiaire ont baissé de 2,2% à 355 millions d'euros dans un contexte de cessions d'actifs soutenues. Hors impact de ces cessions, ils afficheraient une croissance de 4,7%.

Les revenus locatifs part de la Foncière Santé s'élèvent à 210,5 millions d'euros en 2022, en augmentation de 11,7% à périmètre courant, principalement sous l'effet des acquisitions réalisées en 2021 et 2022 tant en France qu'à l'international.

Le chiffre d'affaires de l'activité Promotion a bondi de 17% à 1,26 milliards d'euros. Sur le plan commercial, les réservations ont atteint un nouveau record à 6 014 lots en 2022, vs 6 004 lots en 2021, et en croissance de 10% en valeur.

Le dividende 2022 proposé à l'assemblée générale du 21 avril 2023 s'élève à 4,33 euros par action, en progression de 3,1%. Ce montant équivaut à un taux de distribution de 78,7% du cash-flow net courant 2022. Le dividende 2023 devrait évoluer en ligne avec celle du cash-flow net courant et le taux de distribution s'élever à environ 80%

Au 31 décembre 2022, la valeur totale du patrimoine (part du groupe) s'établit à 11,8 milliards d'euros, en baisse de 3,8%, du fait notamment des cessions réalisées sur l'année (684 millions, dont 600 millions sur le portefeuille tertiaire) et en repli de 2,5% à périmètre constant.

L'actif net réévalué NDV ou de liquidation, a progressé de près de 12% à 101,4 euros par action, portée par les effets positifs de juste valeur de la dette à taux fixe et des dérivés sur l'exercice.

Le LTV, l'équivalent du taux d'endettement dans le secteur, est ressorti à 39,3%, en repli de 80 points de base sur un an.

Points clés

- Cinquième foncière française et première en Europe pour les bureaux et parcs d’affaires, avec un portefeuille immobilier d’une valeur de 12,2 Mds€ ;

- Groupe immobilier intégré organisé en 3 pôles : foncière tertiaire (68 % des actifs, répartis entre bureaux pour les 3/4 et les parcs tertiaires), Foncière santé (32 %) et promotion ;

- Modèle d'affaires « Concevoir, construire, gérer, investir », fondé sur les synergies entre les pôles : résilience de la foncière santé portant le développement de la foncière tertiaire, valorisation des charges de cette dernière par la promotion, notamment pour le Grand Paris et les métropoles TGV ;

- Parc des bureaux situé à 95 % en Ile-de-France (20 % à Paris et 1/4 à la Défense) ;

- Capital contrôlé à 39,2 % par la Caisse des Dépôts, devant le Crédit Agricole avec 19,1 %, Frédéric Thomas dirigeant le conseil d’administration et Olivier Wigniolle étant directeur général ;

- Bilan solide : ratio LTV de 40,1 % et liquidités de 2,9 Mds€ couvrant les échéances de dette jusqu’à 2026.

Enjeux

- Plan stratégique 2025 :

- leader des bureaux dans le Grand Paris et les métropoles, avec 5,7 Mds€ de revenus,

- 1ère foncière européenne de santé, par le développement international d’Icade Santé, détenue à 58,3 % ,

- acteur de référence dans la promotion avec 1,4 Md€ de chiffre d’affaires et 7 % de marge,

- croissance annuelle de 4,5 % du résultat net courant ;

- Stratégie d'innovation déclinée en 3 thèmes -habitat de demain, bureau du futur (proptech, coworking et tiers-lieux) et santé et bien-être en ville- et fondée sur l'intrapreneuriat, la co-innovation par incubation de start-up, via Paris&Co, Creative Factory ou H7..., et les partenariats ;

- Stratégie environnementale « Low Carbon by Icade » renforcée , validée par le SBTi et approuvé par la résolution « Say on climate and biodiversity », via :

- objectif de neutralité carbone en 2050 sur toute la chaîne de valeur,

- réduction de l’empreinte avec les partenaires via un fonds climat doté de 2,5 M€,

- plan d’investissements 2022-26 de 150 M€,

- biodiversité : 100% des parcs d’affaires et 46% des constructions en biodiversité positive en 2021 et + 170 000 m2 d’espaces naturels restaurés et entretenus depuis 2016 ;

- intégration des critères ESG dans les émissions obligataires ;

- Pipeline de développement de 1,7 Md€ dans le tertiaire, portefeuille de + 1 Md€ de projets d’investissements pour la santé et carnet de commandes de 1,7 Md€ dans la promotion ;

- Indexation des loyers sur le coût de la construction favorable à la progression des revenus des pôles tertiaire et santé ;

- Taux de collecte des loyers de 99 %, contre une moyenne de + 70 % pour le secteur.

Défis

- Evolution de l’actif net réévalué ou ANR, de 90,6 €, donnée-clé du secteur foncier à comparer au cours de Bourse et du taux d’occupation (87,2 %) pour les foncières) ;

- Inflation de l’énergie : sécurisation des achats de gaz et électricité jusqu’au début 2024 et adaptation des consommations, en partenariat avec le dispositif Ecowatt ;

- Maintien de la croissance européenne de Icade Santé, la forte hausse des taux ayant entraîné un ralentissement des investissements ;

- Objectif 2022, confirmé, d’une hausse de + 4 % de l’autofinancement net courant pour le groupe et de 5 à 6 % pour la foncière santé et d’une progression de 3 à 4 % du dividende.

En savoir plus sur le secteur Immobilier

Une crise de la demande

Selon les données de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), les chiffres du troisième trimestre 2022 continuent à être alarmants. Les mises en vente de logements collectifs neufs ont chuté de 12,4 % sur un an, à 19.006 unités. Sur les neuf premiers mois de 2022, la baisse atteint 10,2 %, à 72.670 unités.

Les réservations dégringolent elles aussi du fait de l'effondrement des ventes en bloc aux bailleurs sociaux et aux investisseurs institutionnels. Avec la hausse des taux d'intérêt, les investisseurs institutionnels renégocient ou stoppent les opérations. Les primo-accédants sont pénalisés par la hausse des taux et le durcissement du dispositif Pinel rebute certains investisseurs privés.

Du fait de la forte hausse des coûts de construction, la FPI estime qu'une opération autorisée sur six n'est finalement pas réalisée pour des raisons économiques.

Face à cela les prix sont toujours en hausse : les prix de vente des logements collectifs neufs ont augmenté de 5,9 % sur la France entière au troisième trimestre 2022. L'Ile-de-France fait exception, avec un fléchissement de 0,9 %.