Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Icade : bien orienté avec un relèvement d'analyste Cercle Finance • 05/06/2020 à 14:07









(CercleFinance.com) - Icade prend près de 5% sur fond d'un relèvement de conseil chez Invest Securities de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours ajusté de 87 à 78 euros, dans le cadre d'une mise à jour de ses prévisions pour plusieurs valeurs immobilières. Selon lui, 'Icade tire maintenant profit de la stratégie menée depuis l'arrivée du nouveau management qui s'est traduite par une amélioration de la qualité moyenne des actifs et la montée en puissance du pôle santé aujourd'hui très recherché par les investisseurs'.

Valeurs associées ICADE Euronext Paris +6.18%