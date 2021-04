Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Icade : bien orienté après son point d'activité trimestriel Cercle Finance • 26/04/2021 à 10:57









(CercleFinance.com) - Icade s'adjuge près de 3%, après la publication par le groupe immobilier, au titre des trois premiers mois de 2021, d'un chiffre d'affaires en progression de 44,4% (+43,2% à périmètre constant) à 392,5 millions d'euros. 'La foncière de bureaux confirme la solidité de ses fondamentaux avec des revenus locatifs stables, la foncière santé poursuit sa croissance avec rigueur et discipline, et la reprise de la promotion conforte le déploiement de sa feuille de route', précise le CEO Olivier Wigniolle. Sous réserve de la non-dégradation significative de la situation économique et sanitaire, Icade confirme prévoir pour 2021 un CFNC du groupe par action en croissance d'environ +3% (hors effet des cessions 2021).

Valeurs associées ICADE Euronext Paris +3.35%