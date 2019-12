Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Icade : bail signé pour l'immeuble Pulse à Saint-Denis Cercle Finance • 19/12/2019 à 07:20









(CercleFinance.com) - Icade annonce avoir signé un bail d'une durée ferme de 4,5 ans avec le Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympique de Paris 2024 sur les 28.860 m2 de l'immeuble de bureaux Pulse, à Saint-Denis sur le parc des Portes de Paris. Situé au pied du métro Front Populaire, cet immeuble de sept étages est développé en structure bois. Le bail prendra effet en 2020 et aura un impact positif de plus de 2% sur le taux d'occupation financier de la foncière tertiaire d'Icade. Cette signature permet au groupe immobilier de poursuivre le développement de son portefeuille du Nord Est parisien et de lancer, dès l'obtention prochaine des autorisations administratives, l'immeuble voisin de Pulse, Jump, de 18.000 m² dont 4.000 m² d'hôtel.

Valeurs associées ICADE Euronext Paris 0.00%