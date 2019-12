Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Icade : acquisition de 19 actifs de santé allemands finalisée Cercle Finance • 20/12/2019 à 07:33









(CercleFinance.com) - Icade Healthcare Europe et Icade annoncent avoir finalisé le 19 décembre, l'acquisition de 19 actifs de maisons médicalisées pour personnes âgées en Allemagne, pour un montant de 266 millions d'euros droits inclus, auprès du Groupe MK Kliniken. Intégralement loués par EMVIA Living, l'un des 10 premiers exploitants en Allemagne, ces 19 EHPAD situés dans huit régions allemandes, présentent un total de 2.300 lits pour une surface totale de 112.000 m2. La durée résiduelle des baux est en moyenne de 18 ans.

Valeurs associées ICADE Euronext Paris +1.86%