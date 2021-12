Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Icade acquiert quatre hôpitaux privés au Portugal pour 213 millions d'euros information fournie par AOF • 24/12/2021 à 08:48



(AOF) - La Foncière Santé d'Icade a acquis 100 % des titres d'un fonds d'investissement immobilier portugais détenant un portefeuille prime de quatre hôpitaux privés au Portugal pour un montant de 213 millions d'euros droits inclus. Avec cette transaction, la Foncière Santé d'Icade investit pour la première fois sur le marché portugais de l'immobilier de santé, "un marché aux fondamentaux solides et porté par des tendances démographiques de long terme favorables", écrit le groupe français.



"Icade Santé pourra également bénéficier de la consolidation en cours au Portugal du secteur de l'hospitalisation privée", ajoute-t-il.



Après l'acquisition en décembre d'hôpitaux privés en Italie pour 85 millions d'euros, Icade Santé poursuit ses investissements à l'international sur le court séjour et conforte sa stratégie de croissance en zone euro.





AOF - EN SAVOIR PLUS