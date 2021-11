Icade achète 20 hectares à Versailles auprès de l’EPF Île-de-France

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le permis d'aménager du projet " Quartier de Gally " déposé par Icade Promotion a été délivré en 2021, dans le cadre d'un Traité de concession signé en mai 2018 avec la Ville. Le nouveau projet, dont le chiffre d'affaires s'élève à 54,3 millions d'euros, comporte 544 logements, dont 30 % de logements sociaux, une école, une crèche, des commerces, un hôtel, une salle polyvalente et une ferme.

(AOF) - En bordure du Château de Versailles, l’EPF Île-de-France a cédé à Icade Promotion le 8 septembre dernier le site dit de « l’ex-caserne Pion », ancien site militaire désaffecté, propriété du ministère de la Défense. Icade Promotion y développera le « Quartier de Gally » dont la livraison aura lieu en trois phases entre 2024 et 2027.

