Icade accélère son ambition bas carbone

(AOF) - Très engagée depuis 2010 dans la lutte contre le changement climatique et la réduction de l’empreinte carbone de ses actifs, Icade a annoncé début 2022 une nouvelle accélération de sa trajectoire bas carbone avec des objectifs renforcés alignés sur une trajectoire 1,5°C. Icade maintient également ses objectifs ambitieux en matière de préservation de la biodiversité. L’ensemble de ces éléments a fait l’objet d’une résolution « Say on Climate and Biodiversity » qui a été approuvée à 99,3% lors de l’Assemblée Générale. Cette résolution sera désormais proposée tous les ans.

Cette nouvelle accélération de son ambition bas carbone se traduit notamment par des objectifs renforcés pour ses 3 métiers et le corporate. Le groupe immobilier prévoit une réduction de l'intensité carbone entre 2019 et 2030 (en kg CO2 /m2) de 60% pour la Foncière Tertiaire, de 37% pour la Foncière Santé et de 41% pour la Promotion. Il vise par ailleurs une réduction des émissions carbone pour le corporate de 30% entre 2019 et 2030 (en tCO2/an).

Il affiche aussi une ambition Net-Zero en 2050 se traduisant par une réduction de plus de 90% des émissions de gaz à effet de serre d'Icade (en valeur absolue) entre 2019 et 2050, et par la compensation des émissions résiduelles.

Un plan d'investissement 2022 – 2026 de 150 millions d'euros est prévu pour accompagner cette ambition.

Icade a également confirmé sa stratégie ambitieuse en faveur de la préservation de la biodiversité avec des engagements forts et des résultats concrets : 100% des parcs d'affaires et 46% des nouvelles constructions sont en biodiversité positive en 2021 et plus de 170 000 m2 d'espaces naturels ont été restaurés et entretenus grâce à la contribution d'Icade depuis 2016.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Services aux entreprises : le transport routier face à un déficit de main d’oeuvre

Un rapport publié par la Dares (Direction de l'Animation de la recherche, des Études et des Statistiques) en octobre 2020 soulignait que les conducteurs routiers faisaient partie des trente métiers les plus en tension en France en 2019. Cette tension n’est pas retombée et pourrait même s’amplifier dans les prochaines années. D’après l'OTRE (Organisation des transporteurs routiers européens), les besoins pourraient atteindre 100.000 postes dans les cinq ans à venir. Le phénomène, qui a été amoindri pendant les confinements successifs, a resurgi avec la reprise de l'activité. Il est en partie lié à un déficit d'image et à des rémunérations peu attractives. Malheureusement les récentes négociations entre les partenaires sociaux pour revaloriser les minima de branche n’ont pas abouti.

L'immobilier chinois toujours dans la tourmente

L’immobilier est essentiel pour la croissance de la deuxième économie mondiale. Or, après les déboires des géants Evergrande et Fantasia, d’autres plus petits promoteurs ont des difficultés à rembourser leurs dettes. Le géant Evergrande est, lui, étranglé par une dette abyssale d'environ 260 milliards d'euros. Il se bat pour payer à temps ses intérêts obligataires et livrer ses appartements, de façon à éviter une faillite qui ébranlerait tout le secteur immobilier chinois. L'OCDE estime que les risques d'un fort ralentissement en Chine se sont accrus avec les déboires d’Evergrande. Une baisse de 2 points par an de la demande intérieure chinoise sur deux ans réduirait la croissance mondiale de 0,4 point de PIB.