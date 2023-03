Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Icade: +9% vers 50,6E avec cession d'Icade Santé information fournie par Cercle Finance • 14/03/2023 à 09:36









(CercleFinance.com) - Le marché salue la cession de la division Icade Santé par une envolée de +9% vers 50,65E, effaçant la résistance des 48,8E du 6/3/2023 et du 16/08/2022 pour s'en aller retracer ainsi son zénith du 28/06/2022.

Le prochain objectif serait le 'gap' des 52,4E du 8/6/2022, puis 53,8E, l'ex-plancher du 12/5/2021 et du 19/02/2021





Valeurs associées ICADE Euronext Paris +7.44%