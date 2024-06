Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Icade : -7% vers 26,15E, file tout droit vers 25E information fournie par Cercle Finance • 11/06/2024 à 16:21









(CercleFinance.com) - Icade -plombé par la hausse des taux- dévisse de -7% vers 26,15E, ce qui efface tous les gains depuis le 3 mai dernier.

La cassure du support des 27,5E est actée, ce qui préfigure une consolidation au minimum jusque sur 25E (règle du report d'amplitude après le plafonnement sous les 29,7E du 5 juin.





Valeurs associées ICADE 26.38 EUR Euronext Paris -6.32%