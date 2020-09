Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Icade : -50% en 8 mois, en repli sur 52,5E Cercle Finance • 04/09/2020 à 17:40









(CercleFinance.com) - Icade en repli de -3%, enfonce un nouveau plancher pour inscrire un plus bas sur 52,5E: le tire affiche très exactement une division par 2 du cours depuis le zénith des 106E/104,5E du 19 février. C'est un potentiel seuil 'psychologique' mais non technique, la tendance à la correction est toujours à l'ordre du jour.

Valeurs associées ICADE Euronext Paris -3.13%