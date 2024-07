Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Icade : +5% au-delà de 22E, pourrait viser 23,5E information fournie par Cercle Finance • 22/07/2024 à 10:58









(CercleFinance.com) - Icade grimpe de +5% au-delà de 22E et tente de soulever la résistance des 22,05E, sommet du corridor de consolidation latérale dont la base se situe vers 20,50E.

Le prochain objectif sera le comblement du 'gap' des 23E du 1er juillet, puis le plancher des 23,5E de mi-avril





Valeurs associées ICADE 21,68 EUR Euronext Paris +3,83%