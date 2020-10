Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IBM : vers une scission des services d'infrastructure gérés Cercle Finance • 08/10/2020 à 13:07









(CercleFinance.com) - Dans un message publié sur son site Internet, IBM fait part de son intention de se séparer de l'activité services d'infrastructure gérés de son segment GTS (Global Technology Services) pour la constituer en société indépendante vers la fin de 2021. 'Nous observons une augmentation considérable de la demande des clients pour nos capacités et expertises, et que les besoins d'achat des clients pour les applications et les services d'infrastructures divergent', explique le géant informatique. IBM souhaite accentuer sa concentration sur sa plateforme cloud hybride ouverte et sur ses capacités en intelligence artificielle, tandis que la nouvelle entreprise -dont le nom n'est pas encore précisé- se concentrera sur la livraison de services d'infrastructure gérés.

Valeurs associées IBM NYSE +1.82%