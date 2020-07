Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IBM : vers le rachat de WDG Automation Cercle Finance • 08/07/2020 à 15:09









(CercleFinance.com) - Le groupe IBM annonce ce mercredi qu'il va acheter WDG Automation, un fournisseur brésilien de logiciels d'automatisation des processus robotiques, pour un montant non divulgué. En intégrant les capacités de WDG dans ses processus d'automatisation, IBM souhaite ainsi 'aider les entreprises à accéder plus largement à l'automatisation intelligente via des robots logiciels'. L'accord devrait être finalisé au troisième trimestre.

Valeurs associées IBM NYSE +0.27%