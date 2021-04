Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IBM : valide un signal haussier au-delà de 136,3$ Cercle Finance • 23/04/2021 à 12:51









(CercleFinance.com) - IBM valide un signal haussier au-delà de 136,3$ : le mouvement s'est amorcé par un 'gap' au-dessus de 133,8$ et une rapide ascension au-delà de 140$ puis le test des 144$. Le potentiel de hausse libéré par cette figure étant de +13% (ou +15$), IBM pourrait se hisser vers 148$ avant fin avril.

Valeurs associées IBM NYSE -1.59%