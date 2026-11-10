IBM va mettre fin au parrainage des visas et des cartes vertes pour la plupart des postes de sa division Conseil

IBM IBM.N a annoncé mardi qu'elle mettait fin au parrainage des visas américains et des cartes vertes pour la majorité des postes au sein d'IBM Consulting, qui emploie plus de 150.000 personnes.

Cette décision intervient dans un contexte de surveillance accrue des embauches de travailleurs étrangers dans le secteur des technologies par l’administration de Donald Trump. Le mois dernier, celle-ci a suspendu Microsoft , Adobe et plusieurs grands prestataires de services externalisés, notamment Cognizant, Infosys et Tata Consultancy Services, du processus de certification permanente du travail — une étape clé vers l’obtention de cartes vertes pour les travailleurs étrangers.

IBM Consulting a eu recours aux programmes américains de visas pour travailleurs hautement qualifiés afin de pallier les pénuries de compétences, mais sa participation à ces programmes est en baisse depuis des années, a déclaré un porte-parole de l’entreprise à Reuters.

Elle a choisi de mettre fin au parrainage pour la plupart de ces postes, car l’offre de compétences et les besoins des clients ont évolué, a ajouté le porte-parole.

Les salariés concernés par cette décision peuvent continuer à travailler pour IBM en dehors des États-Unis ou quitter l’entreprise d’ici la fin de l’année, a rapporté plus tôt Bloomberg News, citant un document interne auquel l’agence affirme avoir eu accès.

L’année dernière, la Maison Blanche avait annoncé l’instauration d’ , sous forme de redevance unique de 100.000 dollars, sur les nouvelles demandes de visa H-1B.