IBM: une technologie 'révolutionnaire' conçue avec Samsung

(CercleFinance.com) - IBM et Samsung Electronics ont annoncé mardi qu'ils planchaient sur une nouvelle technologie de semi-conducteurs 'révolutionnaire' qu'ils ont développée à partir d'une architecture 'verticale'.



Les deux partenaires indiquent que ce procédé - qui échappe aux normes de conception classiques - pourrait permettre une réduction de la consommation d'énergie de 85% par rapport au procédé actuel de transistors FinFET.



De telles caractéristiques pourraient par exemple rallonger l'autonomie des téléphones mobiles en la portant au-delà d'une semaine, contre quelques jours à l'heure actuelle, précisent IBM et Samsung dans leur communiqué.



Cette technologie pourrait également rendre moins gourmandes en énergie des activités telles que le minage de cryptomonnaies ou le cryptage de données, ce qui permettrait de réduire leur empreinte carbone.





