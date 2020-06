Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IBM : une plateforme d'essais cliniques contre le Covid Cercle Finance • 24/06/2020 à 14:34









(CercleFinance.com) - La société d'immuno-oncologie américaine Oncotelic a annoncé mercredi qu'IBM lui avait offert un libre accès à sa plateforme de recherche clinique dans le cadre de son projet de développement d'un traitement contre le Covid-19. Avec la crise du coronavirus, IBM a récemment commencé à proposer à des entreprises biotechnologiques d'utiliser à titre gracieux sa plateforme de données électroniques 'IBM Clinical Development' censée permettre de réduire la durée et le coût des essais cliniques. iBio, un laboratoire américain qui développe des médicaments à base de plantes, a lui aussi bénéficié d'un accès de 18 mois à cette plateforme d'intelligence artificielle dérivée d'IBM Watson afin d'accélérer ses recherches autour d'un vaccin contre le Covid.

