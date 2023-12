Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IBM: une nouvelle administratrice nommée au conseil information fournie par Cercle Finance • 12/12/2023 à 16:20









(CercleFinance.com) - IBM a annoncé mardi avoir coopté Marianne C. Brown à son conseil d'administration, mettant en avant l'expertise financière et le savoir-faire en matière de transformation numérique dont dispose la cadre dirigeante.



Agée de 65 ans, Marianne Brown a notamment occupé les fonctions de directrice opérationnelle au sein du groupe de services financiers Fidelity National Information Services (FIS).



Au-delà de ses compétences dans le domaine de la finance, elle affiche aussi un certain nombre de connaissances dans les domaines des services technologiques, de la cybersécurité et des données d'entreprise puisqu'elle siège par ailleurs aux conseils d'Akamai Technologies (cloud), de Charles Schwab (courtage en ligne) et de Northrop Grumman (défense), précise IBM.



Elle était précédemment passée par le conseil d'administration VMware, un éditeur de logiciels pour la gestion des serveurs.





