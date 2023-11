Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IBM: un fonds de capital-risque dédié à l'IA information fournie par Cercle Finance • 07/11/2023 à 16:50









(CercleFinance.com) - IBM a annoncé mardi le lancement d'un fonds de capital-risque de 500 millions de dollars destiné à financer les entreprises spécialisée dans l'intelligence artificielle (AI), qu'il s'agisse de start-ups en hyper-croissance ou de sociétés plus confidentielles.



Le groupe technologique américain dit vouloir capitaliser sur un modèle et une stratégie 'différenciés', avec l'objectif d'investir dans les leaders de l'IA d'aujourd'hui et demain.



Le fonds, qui doit être dirigé par une équipe dédiée composée à la fois d'investisseurs chevronnés et d'ingénieurs connaissant le secteur, offrira aux entreprises sélectionnées la possibilité de conclure des partenariats avec IBM.



Cette annonce intervient alors que le groupe d'Armonk (New York) a récemment participé aux tours de table de Hugging Face et HiddenLayer, deux spécialistes de l'apprentissage automatique.





