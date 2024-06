Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client IBM: travaille sur l'informatique quantique avec Pasqal information fournie par Cercle Finance • 06/06/2024 à 12:37









(CercleFinance.com) - IBM annonce un partenariat avec Pasqal, une jeune start-up française spécialisée dans l'informatique quantique, afin de développer une approche commune autour de l'informatique quantique et classique avancée et développer une nouvelle génération de supercalculateurs.



Le partenariat se concentrera sur la définition de l'architecture d'intégration logicielle et favorisera l'adoption industrielle dans la science des matériaux et la chimie.



IBM et Pasqal visent à utiliser des logiciels open-source. Ils souhaitent créer des flux de travail hybrides quantique-classique pour les applications en chimie et science des matériaux.







Valeurs associées IBM 168.05 USD NYSE +0.39%