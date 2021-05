Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IBM : souhaite faire l'acquisition de Waeg Cercle Finance • 18/05/2021 à 16:22









(CercleFinance.com) - IBM a fait part, aujourd'hui, de son intention d'acquérir Waeg -l'un des principaux partenaires de conseil Salesforce en Europe- afin d'étendre son portefeuille de services et de faire progresser sa stratégie de cloud hybride et d'IA. L'acquisition s'inscrit dans le cadre des investissements continus d'IBM dans les services de conseil Salesforce. Le géant de l'informatique souhaite en effet pouvoir répondre à la demande croissante de ses clients en matière de transformation commerciale mais aussi sur les nouvelles stratégies d'engagement client soutenues par les data, l'IA et l'apprentissage automatique. 'La force de Waeg dans les services de conseil Salesforce sera essentielle pour créer des flux de travail intelligents', a commenté Mark Foster, vice-président principal chez IBM Services and Global Business Services.

IBM NYSE